Mourinho: "Napoli? Anche i favoriti perdono"

Giornata di conferenza stampa per José Mourinho, in vista del big match tra Roma e Napoli. Una gara presentata così in conferenza stampa dall'allenatore giallorosso. "Tutti a disposizione? Sì, a parte Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik che penso dalla prossima partita di campionato sarà in condizione di giocare. La condizione della squadra è buona. Dopo tante partite di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro e di recupero. Molti giocatori ne avevano bisogno. Non c'è tanto da dire, il Napoli è il primo in classifica dopo 10 gare. Ha già un significato. Abbiamo il diritto di giocare, di pensare che vogliamo giocarcela. Dopo penso che l'opinione generale è che il Napoli sia favorito, però qualche volta il favorito perde".

"Spalletti sa che domani può perdere" Due battute anche su Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. "Spalletti è un mio amico, abbiamo rispetto. Lui è un bravissimo allenatore: tutto questo è vero e non c'è nessuna ipocrisia. Lui sa che la sua squadra è una squadra top, ma sa anche che non sarà facile affrontarci. Sa che può perdere. Andremo a fare il nostro gioco e giocheremo per vincere. Sarà una partita difficile".

"Tre giornate di squalifica a Zaniolo sono allucinanti" Mourinho passa poi a parlare di Nicolò Zaniolo e della squalifica in Europa League: "Tre giornate? Trovo questa decisione allucinante, il rosso poteva essere tranquillamente un giallo. Devo difenderlo, è tutto esagerato quando si parla di lui". E ancora, sul giocatore: "Penso che Zaniolo è in un momento della sua carriera dove deve crescere, migliorare e capire il gioco. Deve migliorare la sua interpretazione e in questo senso penso che quando sei un giocatore offensivo di solito sei più istintivo. Non può giocare a centrocampo perchè se perdi palla lì lo paghi. In attacco se perdi palla lo paghi meno. Contro la Samp è partito dalla panchina e ha pensato solamente a essere un giocatore di squadra. L'ho visto maturo verso questa direzione, è una fase di crescita che mi piace tanto".