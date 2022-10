Poco più di 15 anni fa, il (20 ottobre 2007) andava in scena il primo incrocio tra Roma e Napoli in Serie A con Luciano Spalletti come allenatore (guidava i giallorossi al tempo e aveva già affrontato e battuto due volte gli azzurri in precedenza, ma in Coppa Italia, visto che i campani giocavano ancora in B). Ricordate i protagonisti nel match dell'Olimpico, finito con uno spettacolare 4-4?