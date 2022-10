La Serie A sostiene la campagna Lega Filo d'Oro

serie a

Sono solo due gli squalificati in vista della 12ma giornata. In casa Atalanta mancherà Muriel ma non solo. Gasperini deve cambiare anche in mediana. A Firenze monitorato Nico Gonzalez ma non dimentichiamo la stanchezza che porta l'impegno in Europa per le nostre rappresentati. Vediamo quindi la situazione squadra per squadra. Ecco come stanno le 20 di A che si apprestano a vivere la 12ma di campionato