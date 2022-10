Archiviata con un turno d'anticipo la questione qualificazione in Champions, l'Inter cerca conferme in campionato. Inzaghi punta ancora sugli uomini più utilizzati nell'ultimo periodo: Calhanoglu regista con Mkhitaryan e Barella. In difesa torna De Vrij per Acerbi, in avanti sempre Dzeko a far coppia con Lautaro: panchina per Lukaku. Stankovic sfida il suo passato con il 4-2-3-1 e Sabiri alle spalle di Caputo

12^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI