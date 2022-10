Ai bianconeri basta un gol di Fagioli, migliore in campo al Via del Mare, per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Promossi Iling Junior e Gatti, sotto la sufficienza Soulé, McKennie e Kostic. Nel Lecce il migliore è Falcone, male gli attaccanti

LECCE-JUVENTUS 0-1, GOL E HIGHLIGHTS