La partita, che conclude la dodicesima giornata di Serie A, si gioca oggi lunedì 31 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Si tratta della prima volta che le due squadre si incontrano in Serie A . Il Monza arriva da due sconfitte consecutive in trasferta contro Empoli e Milan, mentre il Bologna ha vinto l'ultima partita contro il Lecce. Gli allenatori delle due squadre, Thiago Motta e Raffaele Palladino , sono stati compagni di squadra nel Genoa nella stagione 2008/09 sotto Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Monza-Bologna in tv

Dopo il possibile rinvio per quanto successo al giocatore del Monza, Pablo Marì, la sfida fra Monza e Bologna si gioca oggi lunedì 31 ottobre alle 20.45. sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Marco Nosotti.