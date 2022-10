Pioli rinnova fino al 2025: "È quello che volevo"

Dopo la brutta sconfitta di Torino, arrivano buone notizie per i rossoneri. Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il club fino al 2025. Un prolungamento biennale (il precedente accordo scadeva il 30 giugno 2023) con adeguamento dello stipendio: Pioli, così, diventerà uno degli allenatori più longevi della storia rossonera. Arrivato nel 2019 in sostituzione dell'esonerato Marco Giampaolo, ha guidato i rossoneri alla conquista dello scudetto, nella passata stagione (2021-2022). Ma non solo. Con lui molti giovani sono esplosi e soprattutto il Milan è tornato in Champions League dopo sette stagioni di assenza. Pioli è entrato nel cuore dei tifosi, che gli hanno dedicato un coro, "Pioli is on fire". Ora il matrimonio continua.