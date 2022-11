L'attaccante colombiano, dopo l'infortunio mercoledì in allenamento, è stato sottoposto ad accertamenti: lesione parziale dell'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Non ci sarà contro il Napoli, rientrerà nel 2023?

Luis Muriel non è disponibile in vista del Napoli e salterà molto probabilmente anche le ultime due giornate di campionato contro Lecce e Inter, previste prima della pausa per i Mondiali in Qatar. L'attaccante colombiano dell'Atalanta, che ha accusato problemi nell'allenamento pomeridiano di ieri, secondo gli esami diagnostici, lamenta una lesione parziale dell'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. "I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore", precisa il club bergamasco.