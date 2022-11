Il primo big match della 13^ giornata oppone l'Atalanta al Napoli capolista. Gasperini ha perso Muriel e in attacco lancia la coppia Lookman-Hojlund, con Zapata in panchina. Spalletti deve fare a meno di Kvaratskhelia, out per una lombalgia: al suo posto favorito Raspadori su Elmas, con Osimhen e Lozano a completare il reparto. Calcio d'inizio sabato alle 18