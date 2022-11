Zaniolo super in Europa:ora vuole un gol nel derby

Due rigori procurati e un gol contro il Ludogorets in Europa League: il romanista si presenta carico al derby e vuole tornare a far gol anche in campionato all'Olimpico, dove non segna da tre anni Condividi

Una lunga corsa, attesa come una liberazione. È tornato Nicolò Zaniolo. La scossa verso il derby è un regalo del destino. Una sceneggiatura perfetta, con un finale al thrilling. Dalla riduzione della squalifica alla serata perfetta.

Lo 'spaccapartite' VIDEO Guarda gli highlights di Roma-Ludogorets 3-1 In 45 minuti si è rivista la migliore versione dello "spaccapartite". Un copione in cui ha prodotto più di quanto non avesse fatto vedere in questa stagione, finora al di sotto delle aspettative, realizzando un solo gol (a Verona). Quando in campionato aveva interrotto così un digiuno che durava da 281 giorni.

La fiducia di Mou vedi anche Mourinho, è già derby: che frecciata a Tare... Lo ha aspettato Mourinho. Non ha mai smesso di fargli sentire la fiducia e lo ha caricato in uno dei suoi tanti intervalli vincenti. E quando lo ha messo in campo nel secondo tempo, Zaniolo è stato devastante. Potenza e agilità. Immarcabile a tal punto da conquistarsi due rigori in 9 minuti. Il biglietto da visita per presentarsi al derby, nel duello capitale in cui non si è mai sottratto, aspettandolo-come lui stesso ha ammesso- con la volontà di dare il 200%.

Il tabù da sfatare Per cercare un gol che Zaniolo all'Olimpico in campionato non segna ormai da tre anni. Esattamente dal 2 novembre del 2019 contro il Napoli. Un lungo arco di tempo che vorrebbe finisse domenica. Nella partita più attesa nella sua testa, ora che è tornato travolgente.