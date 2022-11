Dove vedere Udinese-Lecce

13^ giornata

Una lombalgia acuta tiene fuori Kvaratskhelia dalla sfida fra Atalanta e Napoli, una delle partite più interessanti del tredicesimo turno della serie A. L'Atalanta dovrà fare a meno di Muriel. Buone notizie invece per la Juventus che ritrova tra i convocati Bremer, Di Maria e Vlahovic per la sfida con l'Inter. Inzaghi potrebbe convocare Brozovic, Lukaku è out. Niente derby di Roma per Milinkovic-Savic squalificato. Ecco la situazione squadra per squadra con tutti gli indisponibili verso la 13^