All' Atalanta non basta una bella partenza per avere la meglio del Napoli: al vantaggio di Lookman rispondono Osimhen ed Elmas e per i bergamaschi è la seconda sconfitta consecutiva in casa. Gian Piero Gasperini , però, sottolinea l'ottima prova dei suoi al termine del match: "Io esco da questa partita con la certezza che noi faremo bene , un buon campionato - dice l'allenatore a Dazn -. C'è una squadra che cresce, sia tecnicamente che atleticamente. Siamo stati all'altezza e in tanti casi sopra il Napoli. Dispiace aver perso, probabilmente non lo avremmo meritato e c'è stato un pizzico di sfortuna in alcuni casi, ma dobbiamo essere fiduciosi per il futuro". E a proposito degli ultimi minuti a nervi tesi aggiunge: "Penso che nel finale l'arbitro ha perso un po' la barra della partita, non ci sono stati episodi così eclatanti. È stata una partita molto agonistica, veloce, secondo me bellissima, però molto corretta da parte di entrambe le squadre. Il recupero è l'unica situazione su cui si può recriminare".

"Dobbiamo migliorare nel disimpegno da dietro. Hojlund a me è piaciuto"

Gasperini commenta poi l'andamento del match: "Penso che nella prima parte della gara siamo andati in vantaggio su rigore, l'episodio meno limpido, ma avevamo già costruito occasioni da gol. Si vede che eravamo pericolosi, era una partita chiaramente aperta, ma fino a quel momento le azioni più pericolose le abbiamo fatte noi. Peccato aver preso gol subito, siamo rimasti un po' spiazzati e lenti sulla situazione da calcio d'angolo, però al di là degli episodi abbiamo fatto bene, anche considerando che il Napoli ha qualità ed è molto cinico. Avevo voglia di misurarmi contro di loro, ho visto nei miei dei ragazzi giovani che possono garantirci di far bene per il resto del campionato. Non era facile contro una difesa come il Napoli costruire tantissime occasioni, alcune clamorose come la traversa del secondo tempo. Abbiamo attaccato bene, impedito quei contropiedi che sanno fare. In futuro dovremo migliorare nel disimpegno da dietro, perché palla lunga va bene ma non è l'unica soluzione. Oggi nel secondo tempo abbiamo un po' esagerato". L'allenatore, infine, non si mostra preoccupato neanche per i gol segnati in stagione: "Davanti Lookman sta facendo benissimo e a me Hojlund è piaciuto - conclude Gasperini - Cercheremo di recuperare Zapata, ma sono soddisfatto di questi ragazzi. Sono giovani e cercano di crescere attraverso questo tipo di partite. Noi non possiamo pensare di ripetere tre anni di fila il 3° posto, non ci tiriamo indietro ma quello che ci preme di più è rigenerare questa squadra, sia con i risultati che con il gioco. Questa è una squadra che sta crescendo per consapevolezza e qualità tecnica, non so dove potremo posizionarci ma so che faremo bene. Oggi non c'era De Roon, ma a centrocampo ho visto delle prestazioni importanti, sia da Koopmeiners che da Ederson. Quando fai queste prestazioni vuol dire che ce l'hai nelle corde e quindi puoi ripeterle".