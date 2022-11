Il gol annullato a Danilo è un paradosso del Var

Il gol del possibile 2-0 di Danilo annullato col Var alla Juve è un caso forse più unico che raro , sicuramente paradossale. La regola infatti dice chiaramente che se il giocatore che segna un gol tocca prima il pallone con la mano, anche in maniera del tutto fortuita, il gol deve essere annullato. Non c'è interpretazione, è un dato oggettivo e infatti il Var Di Paolo "notifica" all'arbitro Doveri, senza bisogno di mandarlo a rivedere l'episodio al monitor, l'irregolarità.

Però... c'è un però

La mano di Danilo infatti si trova lì, sulla traiettoria del pallone colpito da Danilo stesso, non per colpa dello juventino ma perché De Vrij l'ha "intrappolata" sotto il suo braccio. Un contrasto, un corpo a corpo in area su calcio d'angolo assolutamente ordinario, che in condizioni appunto "ordinarie" nessuno sottolineerebbe, ma che a questo punto diventa decisivo.