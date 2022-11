L'allenatore del Milan tra il sorteggio Champions e la sfida di domani in campionato: "Tottenham avversario forte guidato da un grande allenatore. Sarà una sfida stimolante, da giocare con fiducia. La partita con la Cremonese è molto importante: dobbiamo arrivare alla sosta con la miglior classifica possibile. Ho un bel ricordo dello Zini: ho segnato il mio unico gol in serie A"

Tra il sorteggio di Champions e l’immediato ritorno in campo in campionato. Ore intense per il Milan e per Stefano Pioli . L’allenatore rossonero in conferenza stampa ha commentato l’urna di Nyon, con la sua squadra che troverà agli ottavi di finale il Tottenham e ha presentato la sfida di domani sul campo della Cremonese , una gara importante per proseguire l’inseguimento al Napoli in classifica.

Come sta Ibrahimovic?

"Il suo recupero sta procedendo bene. Vedremo cosa succederà da qui a febbraio. Nella Champions conta anche come ci arrivi. Spero di avere la miglior squadra possibile per il Tottenham, ma è ancora troppo presto per pensarci. Restiamo concentrati sul campionato".

Un giudizio su Conte

"È un grande allenatore, che ha vinto tanto e ovunque. Riesce a dare una chiara identità e una grande mentalità alla propria squadra. Il Tottenham è molto compatto e ordinato con individualità fortissime, come Kane, Son, Kulusevski, Perisic, che conoscono il Milan e il campionato italiano. Sulla carta credo che possa essere una sfida equilibrata. Toccherà a noi dimostrare di essere a quel livello".

Che ricordi conserva dello stadio di Cremona?

"Ho un grande ricordo da giocatore perchè lì ho segnato il mio unico gol in Serie A in un Cremonese-Fiorentina. Ma quello che è successo in passato non ci può garantire nulla per domani".

Che differenza c'è tra Italia e Inghilterra?

"Il livello della Premier è molto alto, non ci sono dubbi. Ma ora ci sono anche tre italiane negli ottavi. Il nostro livello sta crescendo. Giocheremo l'andata in casa e questo sarà un fattore, bisognerà fare bene già dalla prima partita".

Ha ragione Ambrosini su De Ketelaere? Ha perso istintività?

"Fino ad un certo punto, i nostri trequartisti hanno libertà nella fase offensiva. Charles, quando noi abbiamo la palla, deve fare quello che si sente e collaborare con i giocatori che gli giocano vicino, poi senza palla ha dei punti di riferimento da rispettare. Non conta la quantità, ma la qualità dei minuti giocati".

Per il futuro, come procede il percorso di Lazetic?

"Abbiamo visto la sua tripletta in Primavera. Lui è giovane, ambizioso e lavora tanto. Stiamo osservando lui così come gli altri giovani".