Il centrocampista della Juventus è stato premiato come Best Italian Golden Boy 2022: "Questo premio è un piccolo traguardo che mi sprona per fare sempre più. Grazie alla Juve che mi sta permettendo di crescere, sento la fiducia dell'allenatore e dei compagni". E sul sorteggio in Europa League: "Nelle giovanili sono andato a Nantes, lì ho vinto un torneo. Speriamo porti bene"

PLAYOFF EUROPA LEAGUE: IL CALENDARIO