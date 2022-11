Solo un pareggio per il Milan a Cremona, 0-0 che porta a 8 punti il ritardo dal Napoli capolista. Non è il primo passo falso dei rossoneri lontano da San Siro in questo campionato, trend che ribalta l'ottimo bilancio esterno dell'ultima stagione. Pioli vinse lo scudetto anche grazie al rendimento in trasferta, ma quest'anno i numeri sono profondamente diversi. Ecco il confronto

HIGHLIGHTS CREMONESE-MILAN - LE PAGELLE