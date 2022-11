Dove vedere Sassuolo-Roma

I numeri di Sassuolo e Roma

Sono 18 i precendenti in Serie A tra le due squadre: solo una vittoria per il Sassuolo, 8 i pareggi e 9 le partite vinte dalla Roma. Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Roma è quella contro cui il Sassuolo ha vinto meno partite: un solo successo infatti per i neroverdi (4-2 il primo febbraio 2020).Ma dopo aver perso tutte le prime cinque partite casalinghe contro la Roma in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle quattro più recenti, grazie a un successo e tre pareggi, inclusi due nelle due sfide interne più recenti. Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A giocate di mercoledì (2 vittorie, un pareggio), tante sconfitte quante nelle precedenti 17 (8 vittorie, 5 pareggi); la Roma, dall’altra parte, ha ottenuto quattro punti nelle ultime quattro (una vittoria, un pareggio, due sconfitte), dopo una serie di nove successi consecutivi in questo giorno della settimana. La Roma ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A non ottiene almeno cinque successi esterni consecutivi in una singola stagione dalle prime cinque di Eusebio Di Francesco, nel 2017/18.