Dove vedere Lazio-Monza in tv

La sfida dell'Olimpico si gioca oggi giovedì 10 novembre alle 20.45 e sarà in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Lazio e Monza

Le due squadre non si sono mai affrontate in Serie A. L'ultima volta che si sono incontrate era il 27 aprile 1986 in Serie B. Quel giorno il Monza vinse 1-0 in casa della Lazio con gol di Roberto Antonelli, ex centrocampista di Milan, Genoa e Roma. Il Monza ha fatto punti, 13, solo nelle partite delle 15.00, mentre negli altri orari ha sempre perso. Da quando Raffaele Palladino è diventato allenatore, il Monza ha fatto dodici punti in sette giornate. Da allenatori è la prima volta che si incontrano, ma quando Palladino era giocatore ha segnato contro Maurizio Sarri allenatore. Si trattava di Juventus-Arezzo 2-2 del 22 dicembre 2006 in Serie B.