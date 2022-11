Serie A, dove vedere le partite di oggi in tv

La decima giornata di campionato si chiude oggi giovedì 10 novembre con Verona-Juventus alle 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e alle 20.45 Lazio-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Entrambe anche in streaming su NOW

Settimana ricca di partite di Serie A con la 14^ giornata di campionato che si chiude questa sera, giovedì 10 novembre, per poi ricominciare già domani sera, venerdì 11, con la 15^ giornata alle 20.45 con Empoli-Udinese. Le ultime due partite della 14^ vedono la Juventus alle 18.30 in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Marco Nosotti. La sera, alle 20.45, invece la Lazio ospita allo stadio Olimpico il Monza. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Vanessa Leonardi.