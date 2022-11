Un mese perfetto in campionato. Fatta eccezione per le pessime pagine finali in Champions (valse, comunque, un posto in Europa League), infatti, la Juventus non ha sbagliato un colpo in Serie A dopo il ko di San Siro contro il Milan e si riaffaccia a un passo dalla sosta per il Mondiale in piena zona Champions. Contro il Verona è arrivato il terzo 1-0 delle ultime cinque vittorie consecutive dei bianconeri (non ci riuscivano dal 2020), quel 'corto muso' tanto caro ad Allegri. Il Napoli è a 10 punti di distanza, forse un divario incolmabile vista anche la differenza qualitativa al momento tra le due squadre, ma aver raggiunto la 4^ posizione dopo un inizio così complicato diventa il primo passo per la Juve se vuole essere protagonista nella seconda parte di stagione. Una risalita merito in particolare della fase difensiva, imbattuta da quella cavalcata di Brahim Diaz in poi: con il successo del Bentegodi sono 486 i minuti senza subire gol. In totale in A sono 7 le reti concesse, la media di una ogni due partite, e nei top-5 campionati solo il Barça (con 5) ha fatto meglio.