Nel video le news sull'allenamento della Juventus dall'inviato alla Continassa, Paolo Aghemo. Chiesa e Vlahovic, assenti nella trasferta di Verona, hanno svolto parte del lavoro insieme al gruppo. Per entrambi è possibile la convocazione per la sfida contro la Lazio, in programma domenica sera, anche se molto difficilmente partiranno dal primo minuto

