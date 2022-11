Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv

serie a

Si ferma in allenamento Messias: problema muscolare, possibile forfait con la Fiorentina. Il turno infrasettimanale ha portato nuovi giocatori nelle varie infermerie. Fastidio al polpaccio per Lazzari. Sarri monitora anche Zaccagni e Patric verso la Juve, dove Allegri spera di recuperare Vlahovic e McKennie. Gasperini perde De Roon in vista dell'Inter. Da Castelvolturno non arrivano buone nuove su Kvara. La situazione squadra per squadra con gli indisponibili verso la 15^ SAMP-LECCE LIVE