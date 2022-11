Dove vedere Atalanta-Inter

I numeri di Atalanta e Inter

Atalanta e Inter hanno pareggiato le ultime due sfide al Gewiss Stadium in Serie A: potrebbero per la prima volta nella competizione impattare tre confronti consecutivi in casa dei bergamaschi. L'ultimo successo dell'Atalanta contro l'Inter in Serie A risale all'11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium), da allora sette partite senza successi per la Dea. La gara di ritorno dello scorso anno si è conclusa con un pareggio senza reti: l'ultima occasione in cui la Dea ha tenuto due clean sheet di fila contro i nerazzurri nella competizione risale al 1992, con Bruno Giorgi in panchina. Curiosità: l’Inter ha subìto ben 15 gol nelle sue ultime sei trasferte di Serie A giocate nell’anticipo domenicale (una media di 2.5 a incontro), trovando solo due vittorie. Dopo aver perso le ultime due partite casalinghe contro Lazio e Napoli, l'Atalanta potrebbe registrare tre sconfitte interne di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 1997 (quattro in quel caso con Emiliano Mondonico). Per quanto riguarda l’Inter, invece, dopo la sconfitta contro la Juve potrebbe restare a secco di gol per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2018. Inoltre la squadra di Inzaghi ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato: tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 45 gare fuori casa.