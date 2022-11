I campani hanno rinnovato la fiducia all'allenatore nonostante i recenti risultati negativi, ultimo il ko per 3-0 contro il Monza. "L'unico e grande obiettivo è quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana" scrive il club in una nota

Avanti con Davide Nicola. È la scelta della Salernitana che ha confermato l'allenatore nonostante i recenti risultati negativi. I granata, infatti, hanno perso le ultime due partite (contro Fiorentina e Monza) e non vincono dal 3-1 contro la Lazio dello scorso 30 ottobre. Il tecnico non è in discussione e la fiducia è stata rinnovata in una riunione con il presidente Danilo Iervolino, il ds Morgan De Sanctis e l'ad Maurizio Milan.