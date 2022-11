Secondo giorno di assenza ingiustificata per Rick Karsdorp. Non si è presentato a Trigoria all’allenamento di questa mattina in programma alle 11. La società per il momento si pone in fase di attesa prima di prendere provvedimenti; difficile a questo punto immaginare di riprendere un rapporto che sembra definitivamente andato. Dopo Sassuolo-Roma era stato particolarmente duro Jose Mourinho verso l’esterno olandese accusato di scarsa professionalità e di aver tradito lo sforzo della squadra. Parole pesanti a cui ha fatto seguito la non convocazione con il Torino nella partita successiva. Al momento queste le posizioni: Karsdorp che non si presenta e la Roma che aspetta a fare la prima mossa