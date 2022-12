Nell'ambito dell'inchiesta Prisma sui bilanci della Juve dal 2019 al 2021, i magistrati della Procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio per dodici persone, compreso l'ex presidente Andrea Agnelli e il club bianconero, inteso come persona giuridica. Entro pochi giorni il gup dovrà fissare l'udienza nella quale lo stesso giudice dovrà decidere se andare avanti con il processo, accettando il rinvio a giudizio, oppure emettere un decreto di non luogo a procedere

