L'inchiesta Prisma, cosa può cambiare

In sede di giustizia sportiva, la Juventus e altre società e dirigenti di altri club (in totale 59) sono stati assolti sulle plusvalenze, ritenute non dimostrabili, ancor prima della fine delle indagini. Ma l’inchiesta Prisma cambia la prospettiva, al momento sul piano della giustizia ordinaria: i documenti raccolti, in primo luogo le intercettazioni, forniscono materiale nuovo. E presentano una situazione in cui gli indagati intercettati fanno riferimenti diretti a tali operazioni. Non sono quindi da escludere novità anche in sede sportiva