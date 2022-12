Abodi: "Juve? Nello sport si muore e si rinasce"

"Mi trovo in mezzo tra la Procura e la Procura Federale, non è che arrivo io e dico chi è colpevole e chi no però la cosa bella dello sport è che si può morire e poi rinascere ". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi , rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico alla Camera, sulla situazione della Juventus e su quale possa essere l'epilogo della vicenda a livello giuridico e calcistico. "Se bisogna fare un'autopsia ricordo che è successo a tante squadre: è successo al Napoli, al Palermo, la stessa Juve - aggiunge - A costo di essere considerato un pericoloso sognatore credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità".

"Club rientrano nel novero delle imprese"

Abodi ha risposto anche sul tema della possibilità di rateizzare le tasse che i club di Serie A dovranno saldare entro il 22 dicembre prossimo dopo che i pagamenti erano stati sospesi per due anni per via della pandemia: "Siamo contrari a delle norme ad hoc per le società sportive e di serie A in particolare. Le società sportive rientrano nel novero delle imprese e non ci sono le condizioni per mettere a disposizione strumenti esclusivi. L'opinione pubblica non capirebbe. Ci rendiamo conto dell'importanza di questo settore dal punto di vista della socialità e della comunicazione, ma non riteniamo ci siano le condizioni per mettere a disposizione strumenti che siano esclusivi del settore".