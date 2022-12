Juve, il Collegio Sindacale critica le mosse del club

Il Collegio Sindacale mette nel mirino il tema manovra stipendi per la Juventus. Nella sua relazione agli azionisti, infatti, si affianca alla posizione di Deloitte, sottolineando come gli accordi “integrino in capo alla Società una constructive obligation” che avrebbe dovuto portare all’iscrizione di una passività sia nel bilancio 2020 che in quello 2021. "Sul punto il Collegio sottolinea che le conclusioni dei citati autorevoli pareri di cui si è dotata la Società e che sono stati presentati non siano condivisibili, nei limiti in cui finiscono per dare prevalenza alla forma degli accordi siglati rispetto alla loro sostanza"