Juve, ok difesa e giovani: Allegri può sorridere

In attesa di novità sul fronte giudiziario, Allegri può sorridere dopo le prime amichevoli in vista della ripartenza della Serie A: la difesa continua a non prendere gol, i giovani convincono e i nazionali stanno rientrando un po' alla volta

Dopo il secondo test amichevole prima della ripresa del campionato qualche motivo per sorridere Allegri ce l'ha . Intanto la difesa continua a non subire gol e questo per l'allenatore della Juventus è un bel segnale. Cambiano gli interpreti ma il risultato no. La difesa vista contro il Rijeka ha dato belle risposte soprattutto da Riccio , già visto contro l'Arsenal e dal sorprendente Huijsen , appena 17 anni. In più hanno rivisto il campo i primi reduci dal Mondiale. Un tempo per Szczesny , protagonista a inizio partita, Kostic un assist perfetto sprecato da Kean, Milik e McKennie , forse quelli che ancora sono piu indietro di condizione. Dalla prossima con lo Standard Liegi ci saranno anche i brasiliani oltre a qualche infortunato che recupererà, Chiesa su tutti. Di certo non Pogba , ancora lontano dal rientro.

Il fronte giudiziario

E se dal campo arrivano diversi motivi per sorridere, dalle Procure continuano ad arrivare novità che Allegri eviterebbe volentieri. Stavolta tocca alla Procura federale che, sulla base delle carte della Procura di Torino titolare dell'inchiesta "Prisma", ha notificato l'istanza di revocazione della sentenza di assoluzione della Corte Federale di Appello, dello scorso 27 maggio, nel processo sportivo sulle presunte plusvalenze fittizie e chiesto un nuovo processo. Un altro scossone, dunque, che inevitabilmente porta con sé nuove preoccupazioni, anche in vista della prossima assemblea degli azionisti del 27 dicembre e della nomina del nuovo Cda del 18 gennaio. Di certo Allegri sta lavorando in una condizione complicata, fra infortuni, assenze varie e tutto ciò che deriva dai fatti extra campo. Ma questo è il suo compito, cioè quello di isolare il più possibile il gruppo e pensare solo ed esclusivamente alla ripresa del campionato. E in attesa di ritrovare i suoi uomini di esperienza, Allegri si gode I ragazzi del secondo millennio. In un periodo come questo, con tante difficoltà economiche e non solo, è anche questo un motivo per sorridere pensando alla Juve che verrà.