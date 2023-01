Sette vittorie di fila, tutte senza subire nemmeno un gol: nonostante l’insoddisfazione (apparente) di Allegri, la tenuta difensiva è uno dei fattori determinanti nella risalita in classifica della Juventus, adesso terza a -7 dalla vetta anche grazie all’Inter. I clean-sheet, il fattore “corto muso” in trasferta, i punti rosicchiati alle dirette concorrenti: come sono cambiate le prospettive da ottobre a oggi

L'IMPORTANZA DEI CAMBI: L'ANALISI DEL "CLUB"