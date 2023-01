Primo stop per il Napoli di Spalletti, battuto 1-0 dall'Inter nel big match. La ripartenza post Mondiale aveva registrato anche la prima sconfitta del Psg, sorpreso 3-1 dal Lens. A questo punto restano solo in 10, dalla massima serie alla terza divisione professionistica, le squadre ancora imbattute in stagione nei rispettivi campionati. E la migliore per punti conquistati è proprio un'italiana... (dati Transfermarkt)