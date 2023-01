La vigilia è quella di Juventus-Udinese , ma inevitabilmente il pensiero è rivolto soprattutto a Gianluca Vialli . Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della gara in programma all'Allianz Stadium domani, sabato 7 gennaio alle 18, Massimiliano Allegri ha esordito così: "Prima di parlare della partita - ha detto l'allenatore bianconero -, è doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli , due giocatori ma prima di tutto due uomini che hanno dato tanto al calcio, alla Nazionale e alla Juventus. Vi chiedo di fare un minuto di raccoglimento in memoria di questi due uomini. Ho avuto il piacere di conoscere Vialli, ha rappresentato tanto come giocatore e come uomo, è stato un esempio da seguire e mancherà a tutti noi . Il mio ricordo personale è quello che lascia ai ragazzi giovani sull'interpretazione delle partite, con tecnica, cuore e passione".

"Di Maria recuperato, vedremo se giocherà dall'inizio. Chiesa cresce"

Passando alle questioni di campo, Allegri ha annunciato un rientro importante per la gara con l'Udinese e ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori: "Abbiamo recuperato Di Maria. Bremer è un po' affaticato, ma eventualmente abbiamo Rugani pronto. Deciderò la formazione nelle prossime ore in base a come staranno i giocatori perché affronteremo una squadra molto fisica come l'Udinese in cui c'è un giocatore straordinario come Pereyra, che da noi ha fatto molto bene. Soulé? Fisicamente è pronto, devo vedere se può fare il quinto come ha fatto nell'ultima partita mercoledì, le sue caratteristiche sono più offensive. Ma sono molto contento di lui, sta crescendo molto. Poi dovrebbe rientrare Alex Sandro, che sta bene: giocheranno tre tra lui, Gatti, Rugani e Danilo. Al momento escludiamo Bremer che appunto è un po' affaticato. Chiesa con il recupero l'altra sera ha praticamente giocato un tempo. Sta crescendo fisicamente e più si va avanti, più crescerà il minutaggio. Kean? Quest'anno si è presentato molto bene, rispetto allo scorso anno è dimagrito 6 chili e ha una presenza migliore in campo. Devo valutare se far giocare lui e Milik insieme o se far partire dall'inizio Di Maria".