"Non abbiamo giocato con la voglia e la determinazione solite"

Spalletti è stato molto critico sull frenata di San Siro, non cullandosi per nulla su quanto fatto finora: "Dalla sconfitta con l'Inter abbiamo imparato che non abbiamo più 8 punti di vantaggio ma solo 5. Giusto che una sconfitta ci possa stare, come dice qualcuno, ma la verità è che ci girano le scatole. Non vogliamo accontentarci della classifica e del vantaggio, ma vogliamo giocare le partite, anche quelle più difficili, con la stessa voglia e determinazione per fare risultato pieno e nell'ultima non lo abbiamo fatto. Le scelte di formazione non saranno prese in base all'ultima prestazione, ma erano già previste prima di Milano. Ci saranno tre o quattro cambiamenti come è giusto che sia".