Il trasferimento del terzino polacco alla squadra di Spalletti si avvia alla conclusione: il classe 1992 ha iniziato le visite mediche per il club a Castel Volturno. Si trasferirà in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni in una operazione comprendente anche il ritorno a Napoli del portiere Contini e il percorso inverso del giovane Zanoli

Bereszynski-Napoli: i dettagli dell'affare

La trattativa è stata impostata già da qualche giorno e attende solo l'ufficialità per essere archiviata: Bereszynski, ormai ex capitano dei doriani, andrà in prestito al Napoli fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni. Lo stesso viaggio lo farà Nikita Contini, portiere di proprietà degli azzurri in prestito alla Samp dalla scorsa estate, ma pronto a tornare in Campania per far parte della rosa di Spalletti. Dovrebbe essere il terzo portiere, in attesa di capire quale sarà il futuro di Salvatore Sirigu. A Genova finisce invece in prestito secco Alessandro Zanoli, giovane terzino classe 2000. In questa maniera Zanoli potrà avere più minutaggio per maturare esperienza, il Napoli disporrà di un sostituto più collaudato del capitano Giovanni Di Lorenzo e la Sampdoria colma subito l'eventuale buco in rosa con il sostituto del polacco, 186 partite con la maglia blucerchiata, tra cui l'ultima tre giorni fa nella vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo.