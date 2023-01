La delusione per la rimonta subita in extremis dalla Roma è ancora viva, ma per il Milan è già tempo di pensare ai prossimi impegni. I rossoneri, che affronteranno il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia mercoledì 11 gennaio a San Siro e che nel prossimo turno di campionato, sabato 14 alle 18, giocheranno a Lecce , sono scesi in campo nella giornata di lunedì a Milanello. Seduta defaticante per chi è stato schierato contro i giallorossi, allenamento regolare per tutti gli altri. E per Stefano Pioli sono anche arrivate buone notizie : dopo mesi, è tornato in gruppo Junior Messias , reduce da un infortunio muscolare accusato a inizio novembre. Il trequartista brasiliano ha lavorato con il resto dei compagni, mentre ha svolto ancora un allenamento personalizzato Divock Origi : l'attaccante belga, in ogni caso, secondo il programma riabilitativo dovrebbe rientrare a breve in gruppo .

Il punto sui rinnovi di Bennacer e Leao

Campo e non solo, il Milan è sempre al lavoro per blindare i suoi gioielli. Ore decisive per quanto riguarda il rinnovo di Ismael Bennacer: dopo un primo incontro avvenuto a dicembre, ci sono stati nuovi contatti che hanno portato a un'intesa di massima tra l'entourage del giocatore e la società rossonera. Il centrocampista algerino, il cui accordo è in scadenza nel 2024, nelle prossime ore firmerà fino al 2027. L'ingaggio è stato ritoccato, arrivando fino a 4 milioni netti a stagione comprensivi di bonus, mentre rimarrà anche la clausola rescissoria da 50 milioni, che però non sarà valida dalla prossima estate ma solo dal 2024 e solo a determinate condizioni. Se da un lato è dunque stata trovata l'intesa fino al 2027 con Bennacer, il Milan punta a fare lo stesso con Rafael Leao. In questo caso la firma non sarà imminente, ma è atteso un nuovo incontro. Il portoghese ha come agenti il padre e un avvocato, che cura le questioni legali: il primo è già a Milano, non appena arriverà il secondo proseguirà la trattativa. Il Milan ha già offerto 6,5 milioni più 1,2 di bonus, il massimo che può fare. E in casa rossonera c'è fiducia, anche perché dallo stesso attaccante filtra la volontà di rimanere per crescere ancora.