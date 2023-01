Serie A

Beffa nel finale per la squadra di Pioli, avanti 2-0 contro la Roma che strappa il pareggio al 93' con Abraham. Rossoneri al 2° posto con la Juve e ora a -7 dal Napoli. Non bastano i gol di Kalulu (MVP) e Pobega, mentre Giroud non incide. Male Zaniolo e Cristante tra i giallorossi. Ecco tutti i voti del big match a San Siro MILAN-ROMA 2-2, GLI HIGHLIGHTS - LE PAGELLE DELLA 17^ GIORNATA