Il Milan subisce due gol in pochi minuti nel finale di gara, pareggia 2-2 con la Roma e vede allontanarsi la vetta dalla classifica raggiunto al secondo posto dalla Juve. Rossoneri in vantaggio al 30' con un colpo di testa di Kalulu. Nella ripresa, la squadra di pioli accelera e trova il raddoppio con Pobega. La Roma non si dà per vinta e accorcia all'87' con Ibanez. Nel concitato recupero, Abraham, al 94', trova la zampata che vale un punto per la Roma chiudendo la gara in parità

