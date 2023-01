Serie A

Brutte notizie per Fiorentina e Sassuolo: Italiano perde Cabral per almeno tre settimane, mentre Dionisi dovrà fare a meno per lo stesso periodo di tempo di Pinamonti e Consigli, centravanti e portiere titolare. Nell'Inter nessuna lesione ma solo lievi risentimenti muscolari per Barella e Calhanoglu: entrambi sono in dubbio per il Verona. Il Milan recupera Messias, ma contro il Lecce dovrà fare a meno di Tonali, squalificato. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra