Tristezza Zaniolo

Sono invece ormai più di tre anni che Zaniolo non segna un gol in campionato all'Olimpico, dove comincia a percepire un'aria cambiata, più pesante, intorno a lui. Finora solo un gol in campionato e uno in Europa League in 17 presenze complessive. Un'incidenza che scende al 15% sui gol della Roma. Il rinnovo è fermo. Nessun altro incontro in agenda. Da una parte un giocatore che si aspettava di rinnovare a non meno di 4 milioni a stagione, dall'altra la risposta della società di pensare in questo momento solo al campo. La scadenza del contratto nel 2024. Stessa scadenza di Pinto e di Mourinho. 2024. Non sarebbe una sorpresa l'addio di qualcuno dei tre già a giugno, un anno prima di quella scadenza. Tra sorrisi e tensioni.