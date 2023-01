Le partite di Serie A oggi

Cinque le partite di oggi domenica 15gennaio. Si inizia alle 12.30 con Sassuolo-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La giornata si chiude alle 20.45 con la sfida Roma-Fiorentina

La domenica della 18^ giornata di campionato di Serie A incomincia all'ora di pranzo con Sassuolo-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre sono due le partite delle 15.00, Udinese-Bologna e Torino-Spezia. Alle 18.00 la Salernitana gioca in trasferta a Bergamo, in casa dell'Atalanta, mentre la sera, alle 20.45, ci sarà la sfida Roma-Fiorentina.