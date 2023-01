Dove vedere Empoli-Sampdoria in tv

I numeri di Empoli e Sampdoria

Sono 26 i confronti in Serie A tra le due squadre: 5 le vittorie dell'Empoli, 7 i pareggi e 14 le partite vinte dalla Samp. I blucerchiati sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 sfide (7 vittorie e 4 pareggi) contro l’Empoli in Serie A: l’unico successo toscano nel periodo risale al 12 maggio 2019 (1-2 a Genova). L’Empoli ha raccolto soltanto due punti nelle ultime sei gare casalinghe contro la Sampdoria, perdendo le tre più recenti; l’ultimo successo degli azzurri al Castellani contro i blucerchiati risale al 21 gennaio 2007 (2-0, con Luigi Cagni alla guida del club toscano). Dopo il successo per 2-1 fuori casa contro il Sassuolo, la Sampdoria potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dalll’ottobre 2020, con Claudio Ranieri in panchina. Empoli e Samp sono due delle tre squadre, insieme al Torino, ad avere segnato meno gol (tutte a quota due) su sviluppi di palla inattiva in questa stagione di Serie A. Francesco Caputo ha collezionato 51 presenze, condite da 12 gol, con la maglia della Sampdoria in Serie A, prima di tornare all’Empoli in questa finestra di mercato invernale; il classe ’87 ha realizzato due reti contro i blucerchiati nel torneo (con l’Empoli al Castellani il 22 dicembre 2018 e con il Sassuolo al Ferraris il 23 dicembre 2020).