Inter, il Barcellona propone uno scambio tra Brozovic e Kessié

In Spagna circola l'idea di uno scambio tra Brozovic e Kessié. In effetti qualcosa di concreto c’è: il Barcellona ha proposto lo scambio all’Inter e i due club ne hanno parlato attraverso alcuni intermediari. La trattativa al momento non ha sviluppi immediati o concreti, inoltre sarà importante anche capire la volontà dei due centrocampisti. LEGGI LA NEWS