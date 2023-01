Milan e Inter si ritrovano contro a giocarsi la Supercoppa Italiana a quasi 12 anni di distanza dal primo e unico precedente in questa manifestazione: era il 6 agosto 2011 e a Pechino i rossoneri (campioni d'Italia in carica, così come oggi) sconfissero i cugini nerazzurri 2-1 in rimonta. Ricordate i protagonisti di quel derby? E che fine hanno fatto oggi? Ibra l'unico 'superstite', in tanti sono diventati allenatori (alcuni dei quali in Serie A e nella Primavera delle due squadre) e imprenditori