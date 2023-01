L'Associazione Italiana Arbitri ha designato il fischietto della Supercoppa Italiana, in programma mercoledì a Riyadh. A dirigere Milan-Inter sarà Fabio Maresca, assistito da Stefano Alassio e Giovanni Baccini con Daniele Chiffi come quarto ufficiale. Al Var Aleandro Di Paolo con Rosario Abisso e Alessandro Lo Cicero

L'arbitro della Supercoppa Italiana sarà Fabio Maresca . Ufficiale la designazione comunicata dall'Associazione Italiana Arbitri, che ha incaricato il fischietto classe 1981 per Milan-Inter in programma mercoledì alle 20 (ore italiane) a Riyadh, in Arabia Saudita. Ecco l'intera squadra arbitrale per il derby di Supercoppa:

Maresca ha già arbitrato il derby di Milano

Sono 12 le partite fischiate in carriera da Fabio Maresca col Milan. Il bilancio? Sei vittorie per i rossoneri con quattro pareggi e due sconfitte. L'ultimo incrocio lo scorso 21 agosto 2022 (Atalanta-Milan 1-1), ma c'è anche un derby di Milano diretto dall'arbitro napoletano: era il 9 febbraio 2020, 4-2 per l'Inter di Conte alla 23^ giornata di Serie A. E i precedenti con l'Inter? Parliamo di 11 sfide dal bilancio ancora più positivo per i nerazzurri: sette vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Le ultime gare arbitrate da Maresca con l'Inter risalgono alla scorsa stagione: 2-2 con l'Atalanta e successo per 3-1 contro lo Spezia.