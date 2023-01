A festeggiare a Riyad è il grande ex rossonero Hakan Calhanoglu, che dopo il trionfo in Supercoppa con l'Inter ha detto: "È una vittoria molto importante, per me ancora di più. Io preferisco stare zitto, era troppo pesante per me vedere cose che non mi aspettavo (in riferimento agli insulti ricevuti durante la festa per lo scudetto del Milan, ndr)". E sulla partita: "Li abbiamo mangiati, 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente"

