Settimo trionfo nella Supercoppa Italiana per l'Inter, che batte 3-0 il Milan a Riyad e lo eguaglia nel palmares della competizione. La soddisfazione dello specialista Inzaghi: "Partita perfetta, godiamocela perché i ragazzi lo meritano". Il presidente Zhang: "Il viaggio è ancora lungo in Italia e in Europa". Dzeko: "Per il rinnovo c'è tempo". E l'ex Calhanoglu: "Vittoria ancora più importante per me. Li abbiamo mangiati..."

Festa nerazzurra a Riyad, dove la Supercoppa Italiana è ancora dell'Inter. Netto il 3-0 al Milan grazie ai gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez, tris che vale il settimo trionfo nella competizione. Eguagliati proprio i rossoneri nella storia del trofeo, mentre chi si è confermato specialista assoluto è Simone Inzaghi. Quattro trionfi su quattro per lui, già vittorioso due volte con la Lazio e altrettante con i nerazzurri. Non poteva mancare la sua soddisfazione a caldo nel post-partita: "Bravissimi i miei giocatori a interpretare una partita perfetta, siamo stati sempre lucidi e compatti. Questa è una coppa importantissima, il nostro secondo obiettivo stagionale dopo gli ottavi di Champions. Da allenatore è un piacere vedere tutto questo. Stasera ci godiamo questo trofeo, vincere così contro il Milan in una finalissima è bellissimo".

Inzaghi: "Orgoglioso di me e dei ragazzi" approfondimento Inzaghi come Lippi e Capello: è re di Supercoppa L’analisi di Inzaghi è proseguita nel post-partita: "Fa piacere aver vinto una coppa così contro un avversario di assoluto valore. Stasera festeggiamo, poi penseremo alle prossime partite. Ringrazio la società, le nostre famiglie e chi c’era l’anno scorso che ci ha permesso di essere qua. Serate così siamo abituati ad averne, stasera c’era qualcosa in più perché era un derby in finale. Era capitato due volte negli ultimi 70 anni con altrettante sconfitte. Io sono super orgoglioso di me e dei miei ragazzi. Abbiamo fatto una partita concentrata, aggressiva, determinata. Le finali vanno giocate così, abbiamo spinto e ce la siamo giocata nel modo migliore. I ragazzi si meritano questo, io e il mio staff siamo qui per aiutarli a vincere".

Zhang: "Viaggio ancora lungo insieme" approfondimento L'Inter aggancia il Milan: è la settima Supercoppa Grande soddisfazione anche da parte di Steven Zhang, presidente nerazzurro: "Vincere un trofeo dopo un derby in una finale è emozionante. È il coronamento di un progetto iniziato sei anni fa". Si tratta del quarto trofeo della sua era, lui che figura come il quarto presidente più vincente nella storia dell’Inter: "È stato un viaggio fantastico, devo ringraziare chi ha lavorato e contribuito a questi successi. Il futuro dell'Inter? Guardando al passato, sappiamo di aver fatto le scelte giuste. Finché ci sarò io, ci sarà un progetto vincente. Il viaggio è ancora lungo in Italia e in Europa".

Calhanoglu: "3-0 e a casa, li abbiamo mangiati…" approfondimento Dimarco, primo gol col fuorigioco semiautomatico Faranno discutere le parole del grande ex, Hakan Calhanoglu: "È stata una vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento. Abbiamo dimostrato oggi 3-0 cosa vuol dire. Io preferisco sempre stare zitto, era troppo pesante per me vedere cose che non mi aspettavo. Il karma torna, oggi avevamo fame. Devono rispettare il 3-0, li abbiamo mandati a casa velocemente. Li abbiamo mangiati. Scudetto? Ci crederemo fino alla fine. Continuiamo così".

Dzeko: "Per il rinnovo c'è tempo" approfondimento Bomber di Supercoppa, Dzeko più anziano di sempre Grande protagonista con il provvisorio 2-0, gol che l’ha premiato come il marcatore più anziano di sempre nella Supercoppa Italiana (a 36 anni e 307 giorni, battuto il record di Cristiano Ronaldo), Edin Dzeko ha spiegato tutta la sua gioia: "Abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi sono stati splendidi dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo dato tutto. Non c'era nessuna rivincita sul Milan: noi guardiamo sempre avanti, è bello vincere un trofeo e ripetersi. Portiamo un'altra coppa a casa e speriamo di vincerne altre". Una battuta tra le risate e un pensiero sul rinnovo: "Quanti anni faccio? Tra poco 22… Per il rinnovo non pensiamoci oggi ma godiamoci il momento. Dopo penseremo a tutto il resto".