Stadio, le modifiche richieste a Milan e Inter

Nuovo stadio, ora attesa la risposta dei club

Su questi rilievi i club ora dovranno esprimersi. In caso di accettazione, non dovrebbero esserci più ostacoli formali alla presentazione di un progetto definitivo che superi la seconda fase del percorso previsto dalla legge sugli stadi. Un passo delicatissimo, in quanto espone i club a un esborso di circa 50 milioni di euro nei confronti degli studi incaricati. Un impegno che le dichiarazioni recenti del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi avevano allontanato con il riferimento al vincolo sul Meazza, destinato secondo il progetto al completo abbattimento. Sgarbi sosteneva che avrebbe potuto far mettere sotto tutela il vecchio impianto, nonostante una procedura di verifica in questo senso fosse già stata effettuata nel 2019, con esito negativo. Le rassicurazioni successive arrivate dal Ministero sull’inconsistenza di tale scenario non sono tuttavia sufficienti per il Comune, che chiederà formalmente se il Meazza potrà o no in futuro essere posto sotto tutela. In caso di via libera, un ostacolo in meno intorno al quale a lungo si è dibattuto, su un percorso comunque piuttosto lungo e accidentato.