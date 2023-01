Dove vedere Fiorentina-Torino in tv

I numeri di Fiorentina e Torino

Sono ben 146 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 48 le vittorie della Fiorentina, 49 le gare finite in parità e altrettante le gare vinte dal Torino. Il Torino ha vinto l’ultima gara di Serie A giocata contro la Fiorentina (e datata 10 gennaio 2022), ma non riesce a battere per due partite di fila di massimo campionato i viola dal 1983. Ma è dal 31 ottobre 1976 (0-1 con gol di Graziani) che il Torino non riesce a trovare i tre punti in un match di Serie A giocato in casa della Fiorentina: da allora al Franchi in 32 partite ben 18 vittorie toscane e 14 pareggi. Il Torino ha gli stessi punti della Fiorentina (23), ma può ancora migliorare i 25 registrati a fine girone d’andata dello scorso campionato; in generale i granata solo una volta nei precedenti sette tornei sono rimasti sotto quota 25 al giro di boa (14 nel 2020/21). Tra le prime 10 formazioni della classifica, Fiorentina e Torino sono quelle con la peggior percentuale realizzativa (7.5% i viola, 8.3% i granata) e quelle che impiegano più tiri in media per fare un gol (13.3 i viola, 12.1 i granata). E' anche la sfida tra due delle cinque squadre di questa Serie A che hanno segnato meno gol da fuori area (solo uno sia per la Fiorentina che per il Torino); i granata sono penultimi come conclusioni da fuori area (74, davanti solo alla Lazio), mentre i viola sono terzi (98, dietro solo a Udinese e Milan).