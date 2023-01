Problemi infortuni in casa Hellas Verona. Negli ultimi minuti della gara con il Lecce, l'attaccante francese Thomas Henry è uscito in barella a causa di un infortunio al ginocchio. Questo potrebbe cambiare i piani del club anche in ottica mercato, con Henry che piace a molte squadre

L'Hellas Verona rischia di perdere Thomas Henry. O meglio, rischia di ritrovarselo ancora in rosa, ma infortunato. Negli ultimi minuti della gara con il Lecce, vinta 2-0 dalla squadra di Zaffaroni, l'attaccante francese è infatti stato costretto a uscire in barella dal campo per un problema al ginocchio. Mentre stava controllando un pallone calciato da un compagno, il ginocchio dell'attaccante del Verona ha fatto un brutto movimento durante la torsione facendolo così cadere a terra. Henry è rimasto a terra ed è scoppiato in lacrime per il dolore. Dopo qualche minuto, è stato portato fuori in barella e condotto negli spogliatoi dove testimoni ci raccontano di un giocatore in lacrime. Nelle prossime verranno effettuati gli esami strumentali per capire la gravità dell'infortunio, che a questo punto potrebbe seriamente compromettere la sua partenza direzione Salerno, che sembrava oramai cosa fatta.